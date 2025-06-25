ВСУ за два часа выпустили по России 25 беспилотников

Минобороны: Сбиты 25 БПЛА над Воронежской и Тамбовской областями и Татарстаном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа пытались атаковать территорию России с помощью 25 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали новые атаки ВСУ в период с 11 до 13 часов по московскому времени. За это время 25 беспилотников были сбиты над тремя регионами России.

Больше всего дронов — 22 — сбили над Воронежской областью. Еще 2 перехватили над Татарстаном, 1 — над Тамбовской областью, Других данных о ситуации в министерстве не привели.

Украина с вечера 24 июня пытается атаковать территорию России. Вечером за полтора часа она выпустила по Воронежской, Белгородской, Саратовской и Самарской областям, а также по Татарстану свыше двух десятков дронов. Ночью силы ПВО сбили 18 дронов над пятью регионами России и Черным морем, утром 25 июня сообщалось о новых попытках атак на Россию.