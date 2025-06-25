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07:21, 25 июня 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на среду, 25 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 дронов самолетного типа над пятью регионами России и Черным морем. Больше всего летательных аппаратов — семь — перехватили над Ростовской областью. Попытки атак были предприняты в период с 22:45 до 5:40 по московскому времени.

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Еще четыре дрона сбили над Крымом, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и Черным морем, один — над Брянской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Вечером 24 июня силы ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Воронежской, Белгородской, Саратовской и Самарской областями, а также над Татарстаном. Попытки атак предпринимались в течение полутора часов.

ЖЗЛ
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