Украина продолжила пытаться атаковать Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили пытаться атаковать территорию России и выпустили новые беспилотники. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Новые попытки атаки были предприняты в период с 7:00 до 8:30 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три летательных аппарата самолетного типа над Воронежской областью.

В ночь она 25 июня силы ПВО сбили 18 дронов над Ростовской, Курской, Брянской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Попытки атак были предприняты в период с 22:45 до 5:40 по московскому времени.

Вечером 24 июня силы ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Воронежской, Белгородской, Саратовской и Самарской областями, а также над Татарстаном. Попытки атак предпринимались в течение полутора часов.