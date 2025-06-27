Пролет беспилотника ВСУ над российским регионом сняли на видео

В сети появились кадры пролета беспилотника ВСУ над Ростовской областью

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На ролике видно, как по небу движется беспилотник с большим размахом крыльев, — судя по всему, в кадр попал дрон самолетного типа. Кроме того, на видеозаписи слышен жужжащий звук работы мотора дрона.

Как ранее сообщал глава Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ сбили над Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах Ростовской области. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, над Ростовской областью за ночь сбили 19 летательных аппаратов. Всего над Россией силы ПВО сбили почти четыре десятка дронов, под удар также попали Волгоградская, Белгородская, Брянская и Самарская области, а также Крым.