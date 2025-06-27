Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 27 июня 2025Россия

Пролет беспилотника ВСУ над российским регионом сняли на видео

В сети появились кадры пролета беспилотника ВСУ над Ростовской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На ролике видно, как по небу движется беспилотник с большим размахом крыльев, — судя по всему, в кадр попал дрон самолетного типа. Кроме того, на видеозаписи слышен жужжащий звук работы мотора дрона.

Как ранее сообщал глава Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ сбили над Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах Ростовской области. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, над Ростовской областью за ночь сбили 19 летательных аппаратов. Всего над Россией силы ПВО сбили почти четыре десятка дронов, под удар также попали Волгоградская, Белгородская, Брянская и Самарская области, а также Крым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина за ночь выпустила по России почти четыре десятка беспилотников

    Россиянин с «розочкой» из бутылки напал на мать своих детей и ее старшую дочь

    Переспавшая с тысячами мужчин порнозвезда оказалась замужем

    Россиянам рассказали о вреде нагретых на солнце бутылок с водой

    Пролет беспилотника ВСУ над российским регионом сняли на видео

    Экс-помощник Кучмы высказался насчет кровавого плана Зеленского

    Валиева показала фото в красном бикини

    Момент спасения выпавшей из окна 12-го этажа собаки попал на видео

    Ревнивый пенсионер зарубил друга топором

    Российская тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла секреты стиля местных девушек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости