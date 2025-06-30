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07:19, 30 июня 2025Россия

Минобороны сообщило о новых попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Курской областью и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 30 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 15 украинских беспилотников. Попытки атаки были предприняты в течение ночи.

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Средства ПВО сбили десять беспилотников над Курской областью, еще пять — над акваторией Азовского моря. Других данных об этом не приводится.

Вечером 29 июня сообщалось о перехвате двух дронов ВСУ над Азовским морем. Тогда же стало известно, что два человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область.

ЖЗЛ
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