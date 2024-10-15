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11:25, 15 октября 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь снялись в нижнем белье для рекламы

Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в нижнем белье для бренда Intimissimi

Фото: @Intimissimiofficial

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в откровенных образах для рекламы бренда Intimissimi. Посты появились на их страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица и ее 20-летняя наследница примерили несколько комплектов нижнего белья. Так, знаменитость позировала в коричнево-красном кружевном бюстгальтере и трусах. В то же время она выбрала комплект нюдового оттенка с глубоким декольте.

В свою очередь, девушка надела черные полупрозрачные трусы и бюстгальтер в тон, а также бюстье в аналогичном стиле.

Ранее в октябре Хайди Клум ответила на критику своих откровенных нарядов.

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      Карина Черных
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