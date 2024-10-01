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09:44, 1 октября 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум ответила на критику ее откровенных нарядов

Супермодель Хайди Клум заявила, что будет носить откровенные наряды в 70 лет
Хайди Клум

Хайди Клум. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум ответила на критику ее откровенных нарядов. Соответствующий фрагмент из подкаста Call Her Daddy приводит издание The Sun.

51-летняя знаменитость рассказала, что окружающие часто задают ей вопрос о том, когда она перестанет носить мини-юбки. «Я много раз отвечала, что, скорее всего, я буду в них ходить и в 70 лет. Во мне все еще есть огонь. Я все еще люблю веселье и все еще бегаю по пляжу с голой грудью, и мне все равно», — заявила она.

Манекенщица призналась, что никогда не прислушивалась к чужому мнению. «На фоне постоянной критики я чувствую себя очень уверенно. Я смотрю на себя, и да, мои ноги не похожи на ноги 20-летних девушек, но я все равно чувствую себя нормально. Мы всегда когда-нибудь уйдем из этой жизни, так зачем тратить свою энергию на негатив?» — отметила звезда.

В августе пользователи сети высмеяли Хайди Клум из-за одежды. Поводом для насмешек стали джинсы с вырезами под ягодицами.

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      Мария Винар
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