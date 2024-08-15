Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:44, 15 августа 2024Ценности

51-летнюю Хайди Клум в джинсах с вырезами под ягодицами высмеяли в сети

Фото: @heidiklum

Пользователи сети высмеяли немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум из-за одежды. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

51-летняя манекенщица была замечена в Пасадене, Калифорния, США. Папарацци запечатлели знаменитость в бежевом блестящем топе и голубых джинсах, оформленных вырезами под ягодицами. Также на ней были серебристые туфли на массивной подошве и солнцезащитные очки. Вдобавок в ее руках находилась коричневая кожаная сумка.

Читатели портала оценили внешний вид звезды в комментариях под материалом следующими фразами: «Ужасные джинсы», «Она, наверное, заплатила целое состояние за эти отвратительные джинсы», «Самый нелепый предмет ее гардероба», «Такая безвкусица», «Слишком стара для этого наряда».

Ранее сообщалось, что папарацци сняли Клум с голой грудью на пляжном отдыхе.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      Телеведущий в прямом эфире сделал неожиданное признание о своей груди и смутил коллегу

      Россиянин разместил на заборе баннер со ссылкой на наркошоп и попался полиции

      ВСУ сбросили мины на мирных жителей

      Названа дата проведения второго раунда теледебатов Трампа и Харрис

      Иностранец надругался над жительницей Подмосковья

      Российский академик высказался о вероятности новой эпидемии в мире

      В МИД отреагировали на запрос ООН о доступе в три российских региона

      Избиение школьником сверстника закончилось уголовным делом

      51-летнюю Хайди Клум в джинсах с вырезами под ягодицами высмеяли в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше