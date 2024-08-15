51-летнюю Хайди Клум в джинсах с вырезами под ягодицами высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум из-за одежды. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

51-летняя манекенщица была замечена в Пасадене, Калифорния, США. Папарацци запечатлели знаменитость в бежевом блестящем топе и голубых джинсах, оформленных вырезами под ягодицами. Также на ней были серебристые туфли на массивной подошве и солнцезащитные очки. Вдобавок в ее руках находилась коричневая кожаная сумка.

Читатели портала оценили внешний вид звезды в комментариях под материалом следующими фразами: «Ужасные джинсы», «Она, наверное, заплатила целое состояние за эти отвратительные джинсы», «Самый нелепый предмет ее гардероба», «Такая безвкусица», «Слишком стара для этого наряда».

Ранее сообщалось, что папарацци сняли Клум с голой грудью на пляжном отдыхе.