51-летнюю Хайли Клум с голой грудью сняли на отдыхе

Папарацци сняли немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум с голой грудью на пляжном отдыхе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу заметили в Сен-Бартелеми, Карибское море. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в одних коричневых плавках от бикини, оформленных тонкими завязками на талии. Уличные фотографы запечатлели звезду без макияжа и с распущенными волосами.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум снялась обнаженной. Тогда супермодель позировала у бассейна, отказавшись полностью от одежды и нижнего белья.