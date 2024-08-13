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01:09, 13 августа 2024Ценности

51-летнюю Хайли Клум с голой грудью сняли на отдыхе

Кадр: Daily Mail

Папарацци сняли немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум с голой грудью на пляжном отдыхе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу заметили в Сен-Бартелеми, Карибское море. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в одних коричневых плавках от бикини, оформленных тонкими завязками на талии. Уличные фотографы запечатлели звезду без макияжа и с распущенными волосами.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум снялась обнаженной. Тогда супермодель позировала у бассейна, отказавшись полностью от одежды и нижнего белья.

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      Карина Черных
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