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09:41, 12 августа 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум снялась обнаженной

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица поделилась снимками с отпуска. Так, на одном размещенном фото знаменитость запечатлена обнаженной. Она позирует у бассейна, отказавшись полностью от одежды и нижнего белья. При этом можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

Ранее Хайди Клум прошлась перед камерой в откровенном купальнике. Тогда супермодель показала фигуру в леопардовом бикини, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и почти полностью обнажающих зону паха плавок.

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      Карина Черных
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