51-летняя Хайди Клум прошлась перед камерой в откровенном бикини

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум прошлась перед камерой в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в леопардовом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и обвитыми вокруг тела завязками и почти полностью обнажающих зону паха трусов.

Знаменитость дополнила образ цепочкой на шее с кулонами в виде сердец, золотистой цепочкой на талии, а также несколькими браслетами и кольцами. Кроме того, жена гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В июле российская топ-модель, бывшая «Мисс Татарстан» и «вице-мисс Россия» Ирина Шарипова позагорала топлес на яхте.