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12:22, 31 июля 2024Ценности

Российская топ-модель позагорала топлес

Фото: @lenaperminova

Российская топ-модель, бывшая «Мисс Татарстан» и «вице-мисс Россия» Ирина Шарипова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис манекенщицы Елены Перминовой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летнюю знаменитость запечатлели на яхте во время поездки в Грецию. Она позировала на борту, лежа на животе на полотенце. При этом бывшая королева красоты позировала с обнаженной грудью и в черных стрингах, которые оголяли ее ягодицы. В то же время манекенщица уложила волосы в тугой пучок и надела солнцезащитные очки.

«Когда твоя подруга супергорячая», — указала автор поста в подписи к фото.

Ранее в июле 37-летняя Елена Перминова также снялась в бикини на этой яхте.

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      Карина Черных
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