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11:42, 31 июля 2024Ценности

Жена российского миллиардера отдохнула в бикини на яхте

Жена российского миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в бикини на яхте

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в купальнике на отдыхе в Греции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой на борту яхты. Она позировала сидя на пледе в ярко-розовом бикини. При этом избранница предпринимателя уложила волосы в пучок, завязав их резинкой в тон наряду.

Также знаменитость выбрала в качестве украшений массивные золотистые серьги в форме морских звезд и надела кольцо на указательный палец левой руки.

Ранее в июле жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото в купальнике.

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      Карина Черных
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