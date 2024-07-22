Жена российского миллиардера показала откровенные фото в купальнике

Жена российского миллиардера Кристина Романова показала фото в купальнике

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица снялась в рекламе бренда Aman Essentials, исполнительным директором которого является. Она объявила о выходе линии купальников, продемонстрировав один из них.

Так, знаменитость позировала на яхте в указанном предмете гардероба слитного фасона с абстрактным принтом. При этом наряд обнажал спину и ягодицы модели, которые она продемонстрировала на камеру. Также избранница предпринимателя повязала на голову атласный коричневый шарф, надела солнцезащитные очки и взяла с собой объемную вязаную сумку французской марки Saint Laurent.

Ранее в июле модель Кристина Романова показала лицо без макияжа.