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16:22, 19 июля 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа

Жена российского миллиардера Доронина Кристина Романова снялась без макияжа

Фото: @KrissRoma, @AmanEssentials

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала лицо без макияжа. Соответствующие публикации появились на странице бренда Aman Essentials в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица запечатлела процесс ухода за своей кожей с помощью продукции указанной марки, исполнительным директором которой она является. При этом возлюбленная предпринимателя снялась без декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Известно, что бренд Aman Essentials базируется в Лондоне, Англия, и, помимо уходовых средств, выпускает одежду и аксессуары из кожи.

Ранее в июле Кристина Романова посетила вечеринку бренда Giorgio Armani в Италии в пиджаке на голое тело.

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      Карина Черных
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