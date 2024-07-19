Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа

Жена российского миллиардера Доронина Кристина Романова снялась без макияжа

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала лицо без макияжа. Соответствующие публикации появились на странице бренда Aman Essentials в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица запечатлела процесс ухода за своей кожей с помощью продукции указанной марки, исполнительным директором которой она является. При этом возлюбленная предпринимателя снялась без декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Известно, что бренд Aman Essentials базируется в Лондоне, Англия, и, помимо уходовых средств, выпускает одежду и аксессуары из кожи.

Ранее в июле Кристина Романова посетила вечеринку бренда Giorgio Armani в Италии в пиджаке на голое тело.