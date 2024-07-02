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11:20, 2 июля 2024Ценности

Жена российского миллиардера вышла в свет в пиджаке на голое тело

Кристина Романова

Кристина Романова. Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица посетила вечеринку бренда Giorgio Armani в Италии. При этом в качестве одного из нарядов она выбрала серебристый костюм, который состоял из приталенного пиджака с глубоким декольте, надетого на голое тело, и брюк со штанинами на резинках.

В то же время избранница предпринимателя примерила мюли на шпильках, серьги-пусеты, массивный золотистый браслет и кольца. Кроме того, она зачесала волосы назад и подчеркнула губы коричневой помадой.

В июне Кристина Романова также отметила день рождения в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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