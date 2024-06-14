Жена российского миллиардера отметила день рождения в прозрачном платье без бюстгальтера

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова отметила юбилей в прозрачном платье

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова отметила свой день рождения в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица отпраздновала 30-летний юбилей, устроив масштабное торжество в Марокко. При этом она появилась перед гостями в коричневом вязаном мини-платье с вставками из прозрачной ткани. В то же время избранница предпринимателя отказалась от бюстгальтера, обнажив грудь.

Кроме того, она уложила волосы в высокий фактурный пучок, подчеркнула губы коричневой помадой, надела массивные браслеты на запястье и завершила образ босоножками на каблуках.

В мае жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала откровенное видео из душа во время поездки в Мозамбик, Южная Африка.