Спортивный бренд Puma зарегистрировал товарные знаки в России

Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России

Ушедшая из России в марте 2022 года немецкая компания Puma зарегистрировала товарные знаки в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортивный бренд подал заявки в Роспатент в августе 2024 года. Решение о регистрации двух товарных знаков было принято в октябре 2025 года, оно будет действовать до августа 2034 года. Благодаря этому компания, специализирующаяся на пошиве спортивной одежды, сможет продавать в России вещи, тренажеры, велосипеды и другую продукцию.

Ранее товарные знаки в России зарегистрировал модный дом Fendi. Среди зарегистрированных знаков оказалось название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом компании.