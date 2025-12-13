Модный дом Fendi зарегистрировал торговые знаки в России

Модный дом Fendi зарегистрировал два новых торговых знака в России

Принадлежащий транснациональной компании LVMH модный дом Fendi зарегистрировал в России два товарных знака. На это обратило внимание ТАСС.

Журналисты заметили, что среди зарегистрированных знаков оказалось название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом компании. Бренд Baguette Roma регистрируется по классу №09 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят, в том числе, сумки и изделия из кожи.

В свою очередь, товарный знак Fendi регистрируется по нескольким классам — №03, 09, 12, 14, 18 и 25. К ним относятся духи, сумки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Отмечается, что заявки были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 29 ноября 2024 года из Италии.

Корпорация LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) объявила об уходе из России 7 марта 2022 года. Fendi — итальянский дом моды. Фирма была основанна в 1918 году как магазин кожи и меха в Риме.

Ранее стало известно, что южнокорейский производитель автомобилей Kia зарегистрировал на территории России две технологии. Отмечается, что они появятся на серийных автомобилях не ранее 2026 года.