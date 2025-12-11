KIA запатентовала в России новейшие технологии

KIA запатентовала в России телематику и полуавтопилот

Южнокорейский производитель автомобилей зарегистрировал на территории России две технологии, которые появятся на серийных автомобилях не ранее 2026 года. Информация об этом появилась в открытых базах Федерального института промышленной собственности.

Первый запатентованный товарный знак KIA UVO является фирменной системой телематики, которая позволяет дистанционно следить за состоянием и геолокацией автомобилей, а также управлять рядом функций. Также в описании заявки указана передача голосовых сообщений и данных.

Второй — комплекс водительских ассистентов KIA AUTOMODE. Он является новейшей версией фирменного полуавтопилота и призван значительно облегчить повседневную эксплуатацию машин. Предполагается, что водитель сможет персонализировать часть функций под свой стиль езды, что также повысит комфорт.

По итогам октября 2025 года поставщики из Южной Кореи отправили в Россию автомобилей на общую сумму 142,3 миллиона долларов, что оказалось в 2,6 раза больше в сравнении с тем же периодом 2024-го. Этот показатель является рекордным с 2022 года.