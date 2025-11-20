Одна страна завалила Россию машинами в преддверии нового утиля

РИА Новости: Южная Корея нарастила экспорт машин в Россию в 2,6 раза в октябре

По итогам октября 2025 года поставщики из Южной Кореи отправили в Россию автомобилей на общую сумму в 142,3 миллиона долларов, что оказалось в 2,6 раза больше в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте экспорта авто из этой азиатской страны в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Таможенной службы.

Достигнутый результат оказался вблизи максимумов с начала 2022 года, как и в сентябре 2025-го. В итоге Россия сохранила за собой седьмую строчку в рейтинге крупнейших импортеров южнокорейских машин. Лидером в списке оказались Соединенные Штаты, закупившие авто на общую сумму в 2,1 миллиарда долларов. В топ-3 также вошли Киргизия (436,4 миллиона) и Канада (410,6 миллиона). В пятерку лидеров попали Австралия (208,3 миллиона) и Германия (196,8 миллиона долларов).

В целом за первые девять месяцев 2025 года российские импортеры завезли в страну из Южной Кореи автомобилей на 910 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатель увеличился почти вдвое — с 530 миллионов долларов. Достигнутый результат оказался максимальным с 2021 года.

В сентябре 2025-го поставки южнокорейских машин в Россию увеличились в 1,6 раза в годовом выражении. Эксперты связывали подобную динамику в том числе с новостями о скором повышении утилизационного сбора на иномарки категории М1 с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предупреждал, что в результате нововведений в России значительно подорожает ряд популярных у граждан южнокорейских моделей. Речь шла в том числе о кроссоверах Kia Sorento, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, а также минивэнах Kia Carnival.

На этом фоне российские импортеры стали активно завозить машины из азиатских стран через таможню Владивостока, пока ставки утиля резко не выросли. Очереди из автовозов фиксируются не только в этом направлении, напряженная ситуация также прослеживается на погранпунктах на границах с Китаем и Казахстаном. Аналитики прогнозируют сохранение очередей вплоть до начала зимы.