Экономика
12:40, 16 октября 2025Экономика

Поставки машин из одной страны в Россию взлетели в преддверии нового утиля

РИА Новости: Импорт южнокорейских машин в Россию подскочил в 1,6 раза в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Российские автоимпортеры решили перестраховаться и успеть завезти в страну максимальное с начала 2022 года число машин из Южной Кореи в преддверии очередного повышения утильсбора. О резком росте поставок сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

В скором времени цены на ряд популярных в России иномарок могут резко подняться из-за изменения методики расчета утильсбора. Минпромторг ранее предложил привязать размер ставок на легковушки категории М1 к мощности их двигателя. Льготные тарифы ведомство захотело оставить только для авто, мощность мотора которых составляет менее 160 лошадиных сил.

На этом фоне в сентябре был зафиксирован резкий рост поставок машин из Южной Кореи, отмечают эксперты. По итогам первого месяца осени импорт автомобилей из азиатской страны подскочил в 1,6 раза и достиг отметки 149,1 миллиона долларов в денежном выражении. Достигнутый результат оказался максимальным с января 2022 года, когда южнокорейский автоэкспорт в Россию оценивался в 196,7 миллиона долларов. Таким образом, к концу сентября 2025 года поставки вышли на досанкционный уровень в деньгах, констатировали аналитики.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предупреждал, что в результате нововведений на российском авторынке может резко подорожать ряд популярных у граждан моделей иномарок. К числу наиболее чувствительных к новому утильсбору он отнес в том числе корейские автомобили — кроссоверы Kia Sorento, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, а также минивэны Kia Carnival.

На фоне новостей о грядущем изменении методики расчета утильсбора россияне ринулись ввозить азиатские иномарки через таможню Владивостока. Только за первые несколько недель октября сотрудники растаможили 17,5 тысячи машин (плюс 24 процента). Блогер Елена Лисовская предупредила, что в скором времени подобная динамика может сойти на нет с учетом повышенных ставок утиля для подержанных авто.

