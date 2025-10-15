Россияне ринулись ввозить иномарки в преддверии очередного повышения утильсбора

ФТС: Импорт автомобилей физлицами через таможню Владивостока вырос на 24 %

С 1 октября 2025 года во Владивостоке растаможили в общей сложности 17,5 тысячи иномарок. О резком росте спроса физлиц на ввоз иностранных автомобилей в преддверии очередного повышения утильсбора сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Объемы импорта зарубежных машин физлицами увеличились на 24 процента в сравнении с показателем за первые две недели сентября, уточнили в ведомстве. В июле во Владивостоке были растаможены в общей сложности 33,1 тысячи автомобилей для личного пользования. В августе и сентябре показатель составил 32,2 тысячи и 31 тысячу единиц соответственно, резюмировали в ФТС.

На фоне ажиотажного спроса в первые несколько недель октября руководство местной таможни заранее приняло меры по увеличению рабочих смен сотрудников. Все ввозимые во Владивосток иностранные автомобили в итоге оформляются в установленные законом сроки. Средний срок не превышает трех дней, заключили в ведомстве.

Повышенный спрос на ввоз иномарок в Россию фиксируется в преддверии очередного повышения утильсбора. Минпромторг ранее предложил сохранить льготные ставки лишь на машины, мощность двигателя которых составляет менее 160 лошадиных сил. Для всех остальных иностранных легковушек ведомство захотело резко поднять тарифы. В результате нововведений, предупреждает блогер Елена Лисовская, физлицам в России в скором времени станет бессмысленно ввозить подержанные иномарки из Китая и Южной Кореи. Это станет невыгодно с учетом повышенных ставок, констатировала она.