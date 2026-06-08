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14:01, 8 июня 2026Экономика

В российском фарше нашли кишечную палочку

В фарше Останкинского мясокомбината нашли кишечную палочку
Вячеслав Агапов

Фото: Ruslan Yarocky / Ura.ru / Globallookpress.com

В фарше Останкинского мясокомбината нашли кишечную палочку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, бактерию обнаружили в охлажденном фарше «Домашний» Останкинского мясокомбината. Пробы отбирались в магазине в Московской области.

Ранее Россельхознадзор сообщил об обнаружении в твороге белорусских производителей ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт» остаточного содержания альбендазола сульфона — вещества, несущего риск токсического воздействия на человека. Ветеринарную службу Белоруссии уведомили о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений.

Также Россельхознадзор выявил бактерии группы кишечной палочки в продукции из говядины мясоперерабатывающего предприятия «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"», в сухой молочной продукции «Лидского молочно-консервного комбината» и в салаке горячего копчения производителя «Фишмэн Пауэр».

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