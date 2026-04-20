16:00, 20 апреля 2026

В заграничных консервах из говядины нашли ДНК свиньи

Россельхознадзор выявил ДНК свиньи в белорусских консервах из говядины
Дмитрий Воронин
Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Россельхознадзор выявил в составе консервов из говядины белорусского мясоперерабатывающего производства СПК «Агрокомбинат Снов» ДНК свиньи, которое не было заявлено. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Авторы публикации отметили, что в отношении продукции заграничного предприятия, а также еще 14 представителей Белоруссии введен усиленный лабораторный контроль.

На фоне этого отмечается, что бактерии группы кишечной палочки нашли в продукции из говядины мясоперерабатывающего предприятия «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"», а также в сухой молочной продукции «Лидского молочно-консервного комбината» и в салаке горячего копчения производителя «Фишмэн Пауэр».

Ранее стало известно, что ФАС России направила в крупные торговые сети предупреждение о необходимости ответственного ценообразования накануне майских праздников, указав на недопустимость необоснованного подорожания.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Все новости
