В заграничных консервах из говядины нашли ДНК свиньи

Россельхознадзор выявил ДНК свиньи в белорусских консервах из говядины

Россельхознадзор выявил в составе консервов из говядины белорусского мясоперерабатывающего производства СПК «Агрокомбинат Снов» ДНК свиньи, которое не было заявлено. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Авторы публикации отметили, что в отношении продукции заграничного предприятия, а также еще 14 представителей Белоруссии введен усиленный лабораторный контроль.

На фоне этого отмечается, что бактерии группы кишечной палочки нашли в продукции из говядины мясоперерабатывающего предприятия «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"», а также в сухой молочной продукции «Лидского молочно-консервного комбината» и в салаке горячего копчения производителя «Фишмэн Пауэр».

Ранее стало известно, что ФАС России направила в крупные торговые сети предупреждение о необходимости ответственного ценообразования накануне майских праздников, указав на недопустимость необоснованного подорожания.