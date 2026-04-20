13:52, 20 апреля 2026Экономика

Власти предупредили магазины о ценах на продукты перед майскими праздниками

ФАС перед майскими праздниками призвала магазины не повышать необоснованно цены
Дмитрий Воронин
СюжетПраздники в России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в крупные торговые сети предупреждение о необходимости ответственного ценообразования накануне майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Указав, что цены на продукты, включая различные виды мяса, могут расти на фоне сезонного спроса, ФАС обратила внимание участников рынка на недопустимость необоснованного подорожания говядины, свинины, баранины, куриного мяса и другого продовольствия, которое «пользуется повышенным потребительским спросом в праздничные дни».

В случае обнаружения признаков недобросовестных действий Служба обещает принимать меры реагирования. Также она рекомендовала торговым сетям снижать цены на указанные товары в случае, если это будут делать их поставщики.

Ранее в ФАС заявили о резком падении наценок в крупных российских продуктовых магазинах. Показатель уменьшился с 22,2 процента в 2021 году до 4,7 процента к концу 2025-го.

