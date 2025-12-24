Наценки на самые доступные продукты в России упали

ФАС: Средние наценки на продукты первой цены в крупных сетях упали до 4,7 %

За последние пять лет средние наценки на продукты первой цены (самые доступные товары в своей категории) в федеральных торговых сетях России кратно снизились. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Если в 2021 году показатель составлял 22,2 процента, то в 2025-м — 4,7 процента. Такую динамику в ФАС объяснили результатами работы с крупными участниками рынка. Предупреждения о недопустимости необоснованного завышения цен в периоды повышенного спроса, отметили в ведомстве, сыграли свою роль и привели к сокращению нарушений антимонопольного законодательства в этой сфере.

Ряд федеральных сетей, подчеркнули в ФАС, продолжает соблюдать обязательства по ограничению до пяти процентов наценок на важные категории продуктов питания. Речь идет о таких товарах, как хлеб и хлебобулочные изделия, а также о молочке, сахаре и так называемом «борщевом наборе», в который входят свекла, капуста, картофель, морковь и лук. «Это стало результатом комплексной работы с участниками рынка», — констатировали в ФАС.

Несмотря на это, в России все еще фиксируются нарушения принципов справедливого ценообразования в продовольственном секторе. Ранее в ФАС заявили, что некоторые торговые сети в январе-августе установили высокие средневзвешенные наценки на ряд продуктов питания. На этом фоне ведомство предложило нарушителям добровольно снижать наценки на наиболее востребованные товары. Если сети не смогут обосновать причины своей ценовой политики, им будут грозить штрафы.