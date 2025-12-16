Реклама

11:44, 16 декабря 2025

Торговым сетям придется объясниться за рост цен на еду

ФАС: Торговые сети установили высокие наценки на ряд продуктов питания
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ряд крупнейших федеральных торговых сетей России в январе-августе установили высокие средневзвешенные наценки на некоторые продукты питания. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Теперь этим ретейлерам придется объяснить антимонопольщикам причины такой политики. Полученную информацию ведомство проверит на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции. Кроме того, ФАС предложила данным торговым сетям добровольно обязаться снижать и ограничивать наценки на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров.

Ранее сообщалось, что переход россиян к более экономной модели поведения отразился на крупнейших продуктовых ретейлерах страны. В частности, они начали снижать количество новых магазинов. Так, с января по сентябрь в России открылось на 30 процентов меньше торговых точек, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем прироста площадей у крупнейших розничных ретейлеров упал почти на десять процентов.

