16:24, 20 апреля 2026Экономика

В белорусском твороге нашли токсичное вещество

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В твороге белорусских производителей ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт» обнаружено остаточное содержание альбендазола сульфона — вещества, несущего риск токсического воздействия на человека. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции указанных компаний. В адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений. Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований продукции, идущей на российский рынок.

Альбендазол сульфон — один из основных активных продуктов распада альбендазола (антигельминтный препарат). Он может сохраняться в молоке, поэтому после дегельминтизации животного запрещено использование его молока в пищу человека в течение определенного срока.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил в составе консервов из говядины белорусского мясоперерабатывающего производства СПК «Агрокомбинат Снов» ДНК свиньи. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки найдены в продукции из говядины мясоперерабатывающего предприятия «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"», в сухой молочной продукции «Лидского молочно-консервного комбината» и в салаке горячего копчения производителя «Фишмэн Пауэр».

