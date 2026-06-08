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13:54, 8 июня 2026Наука и техника

Найден способ остановить развитие диабета первого типа

MT: Мезенхимальные стволовые клетки помогают обратить вспять диабет первого типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины разработали новый метод лечения, который смог полностью обратить недавно возникший тип 1 диабета у мышей. Исследование опубликовано в Molecular Therapy (MT).

Команда использовала мезенхимальные стволовые клетки (MSCs), которые естественно помогают восстанавливать ткани и регулируют иммунную систему. Ученые модифицировали эти клетки, добавив белок alpha-1 антитрипсин (AAT), который защищает от воспаления. Полученные AAT-MSCs одновременно защищают оставшиеся клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, и «обучают» иммунную систему не атаковать их.

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Исследователи обнаружили, что терапия усиливает количество «миротворческих» T-регуляторных клеток, которые защищают поджелудочную, и снижает активность атакующих CD8+ клеток. При этом эффект сохраняется надолго, даже когда сами стволовые клетки исчезают из организма через несколько часов или дней.

Терапия нацелена на пациентов с недавно выявленным диабетом, когда еще сохраняются клетки, производящие инсулин. Сейчас команда проверяет безопасность и эффективность метода у людей в клинических испытаниях.

Ранее стало известно, что овсяные хлопья уменьшают колебания глюкозы у подростков при диабете первого типа.

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