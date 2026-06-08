Названы лучшие места для российских туристов в Сербии

Министр Попович назвал россиян самой популярной категорией туристов в Сербии

Граждане России являются самой популярной категорией туристов в Сербии. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал министр международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненад Попович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Российские туристы — это самые многочисленные гости Сербии. (...) И перед нашей туристической индустрией сейчас стоит задача не только привлекать больше людей, но создать такие условия, чтобы наши гости хотели задержаться дольше», — добавил чиновник.

Попович прокомментировал расширение авиасообщения между Россией и Сербией и отметил, что россияне приезжают в страну в среднем на несколько дней, предпочитая короткие поездки. Он привел в пример запуск 19 мая рейса авиакомпании Air Serbia Белград — Нижний Новгород и предположил дальнейший рост турпотока в 2026 году.

174 тысячи граждан России посетило Сербию в 2025 году, по данным Поповича. Это составляет ориентировочно 7-8 процентов от общего потока туристов в страну.

Министр также посоветовал россиянам следующие места для отдыха:

Белград — как отметил Попович, столица Сербии известна своей ночной жизнью, большим количеством культурных событий, музейным разнообразием и необычным гастрономическим опытом;

горные курорты Копаоник и Златибор — по мнению чиновника, они станут идеальным вариантом для лечения и готовы принимать гостей в течение всего года;

другие горные курорты и термальные источники страны.

Ранее глава комитета Народной скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры Драган Станович заявил о готовности Белграда вступить в объединение с Россией. Станович заявил, что он и его сторонники в рамках парламента Сербии учредили группу по сотрудничеству со странами БРИКС.