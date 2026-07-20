Покупательница скандальной квартиры Долиной решила избавиться от жилья

Mash: Покупательница квартиры Долиной Лурье решила продать ее за 200 млн рублей

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, ставшей предметом судебных споров, решила избавиться от скандального жилья. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, Полина Лурье попросила за пятикомнатный лот в Хамовниках площадью 236 квадратных метров 200 миллионов рублей. В данный момент ведется обсуждение возможной сделки со столичным миллионером за эту сумму. Потенциального покупателя нынешняя владелица намерена проверить с помощью юристов.

После победы в Верховном суде Лурье так и не переехала в свое жилье, несмотря на заказанный для нее дизайн-проект и готовившийся ремонт. В результате работы так и не начались, и хозяйка решила продать его без лишней огласки, так как опасается публичного осуждения в свой адрес.

Ремонт в квартире сохранился таким, каким его оставила после себя Лариса Долина. Новому собственнику недвижимость достанется вместе с мебелью артистки, предметами антиквариата, а также паркетом с инициалами звезды.

Квартиру у певицы Лурье купила за 112 миллионов рублей. После сделки Долина объявила, что в момент ее совершения находилась под влиянием мошенников. В декабре прошлого года решением Верховного суда жилье вернули Полине.

