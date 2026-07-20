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10:41, 20 июля 2026Экономика

Покупательница скандальной квартиры Долиной решила избавиться от жилья

Mash: Покупательница квартиры Долиной Лурье решила продать ее за 200 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, ставшей предметом судебных споров, решила избавиться от скандального жилья. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, Полина Лурье попросила за пятикомнатный лот в Хамовниках площадью 236 квадратных метров 200 миллионов рублей. В данный момент ведется обсуждение возможной сделки со столичным миллионером за эту сумму. Потенциального покупателя нынешняя владелица намерена проверить с помощью юристов.

После победы в Верховном суде Лурье так и не переехала в свое жилье, несмотря на заказанный для нее дизайн-проект и готовившийся ремонт. В результате работы так и не начались, и хозяйка решила продать его без лишней огласки, так как опасается публичного осуждения в свой адрес.

Ремонт в квартире сохранился таким, каким его оставила после себя Лариса Долина. Новому собственнику недвижимость достанется вместе с мебелью артистки, предметами антиквариата, а также паркетом с инициалами звезды.

Квартиру у певицы Лурье купила за 112 миллионов рублей. После сделки Долина объявила, что в момент ее совершения находилась под влиянием мошенников. В декабре прошлого года решением Верховного суда жилье вернули Полине.

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