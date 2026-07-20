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10:58, 20 июля 2026Россия

Обстановка на горящей вторые сутки после атаки ВСУ российской промзоне изменилась

Владимиров: Пожар на загоревшейся после атаки ВСУ промзоне в Ставрополе локализовали
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожар в промзоне в Ставрополе, загоревшейся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализовали на вторые сутки. Об изменении обстановки сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

По его словам, также продолжается тушение огня в промзоне хутора Вязники Шпаковского.

Владимиров сообщил о пожарах на промзонах региона после атаки утром в воскресенье, 19 июля, после атаки украинских беспилотников. В районе хутора Вязники Шпаковского ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за возгораний на промышленных объектах начали взрываться огнеопасные материалы. В Вязниках людей из ближайших домов перевели в безопасное место.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о 13 пострадавших в результате атаки ВСУ, еще одного человека не спасли — смертельные травмы получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, выехавший на тушение возгорания.

Кроме того, в Подмосковье 10 человек пострадали в результате атаки ВСУ в ночь на 20 июля. Среди раненых — три гражданина Китая и ребенок. У пострадавшей девочки диагностировали «острую реакцию на стресс».

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