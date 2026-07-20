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10:50, 20 июля 2026Ценности

53-летняя олимпийская чемпионка раскрыла секрет стройной фигуры

53-летняя легкоатлетка Дениз Льюис пьет матчу на миндальном молоке для стройной фигуры
Мария Винар

Фото: Lia Toby / Getty Images

Британская олимпийская чемпионка Дениз Льюис раскрыла секрет стройной фигуры. Ее слова приводит издание Daily Mail.

53-летняя легкоатлетка рассказала, что начинает день не с кофе, а с матчи на миндальном молоке. При этом на завтрак она ест овсяную кашу с мускатным орехом, виноградом и бананом, а также яичницу с грибами. После приема пищи Льюис пьет протеиновый коктейль на растительной основе со вкусом шоколада и арахиса. «В 53 года я не пытаюсь набрать мышечную массу. Я просто хочу поддерживать себя в хорошей форме», — отметила собеседница портала.

На обед Льюис предпочитает готовить овощной салат и киш, а на ужин — жареный лосось с рисом или чечевицей.

Знаменитость призналась, что для поддержания моложавой внешности и здоровья прибегает к витаминным комплексам и биологически активным добавкам. По ее словам, она принимает железо в жидкой форме для предотвращения сонливости и усталости, витамин D, селен, витамины группы B и коллаген для сияния кожи.

В сентябре прошлого года Дениз Льюис в прозрачном нижнем белье снялась в рекламе английского бренда Coco de Mer.

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