Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей

Актриса Маркл посетила бездомных женщин в украшениях за 2,7 миллиона рублей

Американская актриса Меган Маркл вышла в свет в украшениях за 2,7 миллиона рублей. Материал публикует Page Six.

Жена принца Гарри посетила приют для бездомных McAuley Community Services for Women в Мельбурне, Австралия. Знаменитость раздавала обед столкнувшимся с домашним насилием и лишившимся жилья женщинам.

Для данного повода герцогиня Сассекская выбрала черное платье Karen Gee Priscilla за 892 долларов (67 тысяч рублей), часы Cartier Tank Française за 26,2 тысячи долларов (1,978 миллиона рублей), браслет Cartier за 7,95 тысячи долларов (600 тысяч рублей) и серьги Real Fine Studio стоимостью 780 долларов (59 тысяч рублей).

Ранее в апреле Меган Маркл прозвали тщеславной из-за наряда на вечеринке. Жена принца Гарри посетила мероприятие вместе с супругом, выбрав для выхода в свет платье бренда Heidi Merick горчичного цвета и коричневые туфли марки Jimmy Choo.