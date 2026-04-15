15:10, 15 апреля 2026

Меган Маркл прозвали тщеславной из-за наряда на вечеринке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for Netflix

Американскую актрису Меган Маркл раскритиковали в сети из-за наряда на вечеринке стримингового сервиса Netflix. Посты на эту тему опубликованы в X (бывший Twitter).

Жена принца Гарри посетила мероприятие вместе с супругом, выбрав для выхода в свет платье бренда Heidi Merick горчичного цвета и коричневые туфли марки Jimmy Choo. Отмечается, что стоимость платья составляет 715 долларов (53 тысячи рублей).

Пользователи сети обратили внимание, что Маркл стала одной из немногих гостей, появившихся на вечеринке в цветном наряде. В связи с этим некоторые комментаторы прозвали знаменитость тщеславной. «Она хочет заполучить все внимание к своей персоне», «Большинство присутствующих были одеты в черно-белые цвета, за исключением главной гостьи вечера Кэри Маллиган. Конечно же, Меган появилась в платье такого же цвета», — высказывались они.

Однако позже журналисты Page Six сообщили, что на самом деле на мероприятии не было официального дресс-кода. Сама Маркл никак не отреагировала на хейт в соцсетях.

В декабре Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу платья.

