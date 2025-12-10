Реклама

19:44, 10 декабря 2025Ценности

Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу платья

Radar Online: Актриса Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу платья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Netflix / YouTube

Американская актриса Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу наряда. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Radar Online.

Речь идет об изумрудном платье бренда Galvan стоимостью 1695 долларов (133 тысячи рублей). В данном предмете гардероба жена принца Гарри снималась в 2022 году для обложки журнала Variety. При этом в ноябре 2025 года она опубликовала фото, на котором сервирует в аналогичном изделии стол, из-за чего ее заподозрили в воровстве.

Впоследствии представители знаменитости опровергли слухи в комментарии Page Six. «Намеки на то, что какие-либо вещи были взяты без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их соответствующих команд, являются не только абсолютной ложью, но и носят крайне клеветнический характер», — заявили они.

В свою очередь, источники Radar Online отметили, что использование формулировки «крайне клеветнический» может быть признаком того, что Маркл собирается подать в суд. «Меган редко так публично критикует сплетни в таблоидах, и использование таких выражений, как "крайне клеветнический", показывает, что она действительно вышла из себя и явно в ярости от намеков в статье о платье», — оценили реакцию артистки инсайдеры.

