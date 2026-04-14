12:13, 14 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности об оказавшейся в заложниках россиянке в букмекерской конторе

Во Владикавказе пострадавшая в букмекерской конторе кассирша попала в реанимацию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Во Владикавказе оказавшаяся в заложниках женщина попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пострадавшая — 25-летняя сотрудница букмекерской конторы. Там она работала около года на должности кассира. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Сейчас ее готовят к экстренной операции.

Ранее сообщалось, что утром 14 апреля проигравший большую сумму денег в букмекерской конторе во Владикавказе мужчина вооружился ружьем и ножом, напал на заведение, чтобы вернуть деньги. Он приставил нож к горлу потерпевшей, но та успела вызвать росгвардейцев.

