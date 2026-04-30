Блогерше Лерчек провели четвертую химиотерапию

Жених Лерчек Сквиччиарини заявил, что блогерша прошла четвертую химиотерапию

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла четвертый курс химиотерапии. Об этом на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил ее жених Луис Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, они с семьей проводили Лерчек на четвертую химиотерапию. Позднее он сообщил, что процедура завершилась. «Лера перенесла химию очень хорошо. И мы уже дома», — говорится в публикации.

Он также поблагодарил поклонников Чекалиной за поддержку.

В конце марта Сквиччиарини раскрыл подробности состояния Лерчек. Он рассказал, что блогерша может самостоятельно ходить и не использует сильные обезболивающие. Он добавил, что Чекалина частично потеряла зрение на одном глазу.

23 марта Сквиччиарини рассказал, что Лерчек прошла первую химиотерапию и иммунную терапию. Всего ей предстоит девять курсов лечения.

О том, что у Чекалиной обнаружили рак последней стадии со множественными метастазами, стало известно в начале марта. Уточнялось, что она проходит химиотерапию, лучевую и иммунную терапию.