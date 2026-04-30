14:02, 30 апреля 2026

Блогерше Лерчек провели четвертую химиотерапию

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла четвертый курс химиотерапии. Об этом на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил ее жених Луис Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, они с семьей проводили Лерчек на четвертую химиотерапию. Позднее он сообщил, что процедура завершилась. «Лера перенесла химию очень хорошо. И мы уже дома», — говорится в публикации.

Он также поблагодарил поклонников Чекалиной за поддержку.

В конце марта Сквиччиарини раскрыл подробности состояния Лерчек. Он рассказал, что блогерша может самостоятельно ходить и не использует сильные обезболивающие. Он добавил, что Чекалина частично потеряла зрение на одном глазу.

23 марта Сквиччиарини рассказал, что Лерчек прошла первую химиотерапию и иммунную терапию. Всего ей предстоит девять курсов лечения.

О том, что у Чекалиной обнаружили рак последней стадии со множественными метастазами, стало известно в начале марта. Уточнялось, что она проходит химиотерапию, лучевую и иммунную терапию.

