Раскрыты новые подробности о состоянии заболевшей раком Лерчек

Жених блогерши Лерчек Сквиччиарини заявил, что она может ходить самостоятельно

Жених заболевшей раком четвертой стадии блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини заявил, что она может ходить самостоятельно. Подробности о состоянии Чекалиной он раскрыл в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сквиччиарини утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Лерчек самостоятельно передвигаться. «Я ей очень горжусь — она уже неделю без сильнодействующих обезболивающих», — добавил он.

Жених блогерши также ответил на сообщения в СМИ о том, что Чекалина ослепла на один глаз во время лечения. По словам Сквиччиарини, сначала она действительно потеряла зрение на одном глазу из-за метастазов, но сейчас видит им наполовину. «Мы надеемся, что в последующем это восстановится», — отметил он.

Ранее Сквиччиарини рассказал, что Чекалина прошла первую химиотерапию и иммунную терапию. Он также заявил, что после лучевой терапии боль, которую испытывала Лерчек, стала слабее.

О том, что у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами, стало известно в марте. Блогерша проходит химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Из-за болезни Лерчек уголовное дело в ее отношении приостановлено.