Интернет и СМИ
16:27, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Раскрыты новые подробности о состоянии заболевшей раком Лерчек

Жених блогерши Лерчек Сквиччиарини заявил, что она может ходить самостоятельно
Маргарита Щигарева
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Жених заболевшей раком четвертой стадии блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини заявил, что она может ходить самостоятельно. Подробности о состоянии Чекалиной он раскрыл в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сквиччиарини утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Лерчек самостоятельно передвигаться. «Я ей очень горжусь — она уже неделю без сильнодействующих обезболивающих», — добавил он.

Жених блогерши также ответил на сообщения в СМИ о том, что Чекалина ослепла на один глаз во время лечения. По словам Сквиччиарини, сначала она действительно потеряла зрение на одном глазу из-за метастазов, но сейчас видит им наполовину. «Мы надеемся, что в последующем это восстановится», — отметил он.

Ранее Сквиччиарини рассказал, что Чекалина прошла первую химиотерапию и иммунную терапию. Он также заявил, что после лучевой терапии боль, которую испытывала Лерчек, стала слабее.

О том, что у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами, стало известно в марте. Блогерша проходит химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Из-за болезни Лерчек уголовное дело в ее отношении приостановлено.

