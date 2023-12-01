Большинство россиян высказались против запрета абортов

Опрос ФОМ: 65 процентов россиян высказались против полного запрета абортов

Большинство россиян высказались против полного запрета абортов в стране. Об этом говорят результаты опроса, опубликованного на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно полученным данным, против предложения полностью запретить прерывание беременности выступили 65 процентов респондентов, за — 27 процентов.

Кроме того, 42 процента опрошенных не согласны с инициативой вывести аборты из списка услуг частных клиник страны. Поддержал эту идею 41 процент россиян, 17 процентов затруднились ответить. Помимо этого, 61 процент респондентов заявил, что скорее не согласен с исключением прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), 24 процента сообщили, что скорее одобряют эту инициативу.

У россиян также спросили, какие положительные последствия могут иметь ограничения на проведение абортов. 39 процентов не смогли ответить на этот вопрос, а 24 процента не увидели плюсов в инициативах против прерывания беременности. О том, что в результате вырастет рождаемость, высказались 27 процентов опрошенных.

Отвечая на вопрос об отрицательных последствиях запрета абортов, 17 процентов россиян выразили мнение, что это приведет к распространению нелегальных процедур, 15 процентов назвали вред здоровью женщины и бесплодие, а 13 процентов считают, что это приведет к росту числа брошенных детей и случаев детоубийства.

Ранее зампред нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что в Госдуме ведется работа над исключением абортов из списков услуг частных клиник России. По ее словам, темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом федеральных решений.

При этом 1 декабря стало известно, что отказом от абортов в частных клиниках российских регионов заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство направило в Минздравы Крыма и Татарстана запрос с требованием объяснить это решение. ФАС напомнила, что по закону власти не имеют права ограничивать конкуренцию.