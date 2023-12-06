В России начали разработку законопроекта о запрете абортов в частных клиниках
Законопроект о запрете абортов в частных клиниках могут внести в ГД в 2024 году
Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Помимо этого, планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности, отметил собеседник агентства.
Ранее в Госдуме заявили о проработке инициатив российских регионов по ограничению абортов. При этом о подготовке каких-либо конкретных документов в нижней палате не сообщили.
4 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдет по пути запрещения абортов. Нельзя допустить, чтобы аборты ушли в подполье, пояснила она.