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11:35, 6 декабря 2023Россия

В России начали разработку законопроекта о запрете абортов в частных клиниках

Законопроект о запрете абортов в частных клиниках могут внести в ГД в 2024 году

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Помимо этого, планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности, отметил собеседник агентства.

Ранее в Госдуме заявили о проработке инициатив российских регионов по ограничению абортов. При этом о подготовке каких-либо конкретных документов в нижней палате не сообщили.

4 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдет по пути запрещения абортов. Нельзя допустить, чтобы аборты ушли в подполье, пояснила она.

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