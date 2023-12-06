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12:54, 6 декабря 2023Россия

В Госдуме осудили идею ограничить аборты

Депутат Останина выступила против ограничений абортов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Аборт является личным делом женщины, вмешательство государства в частную жизнь недопустимо, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Она также подчеркнула, что женщина имеет право обратиться за прерыванием беременности туда, куда сочтет нужным.

«Мое мнение не изменилась. Женщина вправе обратиться туда, куда сочтет нужным, [в том числе в частную клинику для прерывания беременности]. Я вообще против частной медицины, но если уж она у нас предусмотрена законом и наш пациент вправе туда обращаться, то почему женщина не может быть пациентом?» — заметила Останина.

Она также подчеркнула, что отрицательно относится к любому вмешательству государства в частную жизнь граждан. Политик напомнила, что аборт — личное дело женщины и семьи.

«Это дело самой женщины, ее здоровья, прежде всего. Я также против того, чтобы сокращать сроки, в которые женщина имеет право на аборт», — добавила депутат.

Ранее сообщалось, что законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Помимо этого, планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

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      Наталия Белова
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