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15:37, 26 марта 2025Россия

В российском регионе ввели запрет на склонение женщин к абортам

В Хакасии ввели запрет на склонение женщин к абортам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Хакасии ввели запрет на склонение женщин к абортам. Он вступит в силу через десять дней, передает ТАСС.

Согласно тексту закона, речь идет об уговорах, просьбах, предложениях, убеждениях, а также выдвижениях требований, подкупе или обмане — эти действия будут считаться склонением женщины к аборту.

При этом документ не запрещает добровольное согласие россиянок на аборт или искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям.

Административное наказание будет определено в республиканском законе об административных правонарушениях. На данный момент готовятся соответствующие изменения в законе.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе депутаты регионального парламента отклонили законопроект о запрете склонения женщин к прерыванию беременности. Парламентарии обратили внимание на то, что в регионе уже действуют программы по снижению числа абортов, в то время как предложенные инициативы могут нарушить конституционные права россиянок.

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