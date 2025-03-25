Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 25 марта 2025Россия

Депутаты российского региона отклонили законопроект о запрете склонения к абортам

Ura.ru: В ХМАО депутаты раскритиковали проект о запрете склонения к абортам
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) депутаты регионального парламента раскритиковали и отклонили законопроект о запрете склонения женщин к аборту. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на своего журналиста.

Как стало известно, предложенная депутатом Михаилом Селюковым инициатива обсуждалась на заседании комитета по социальному развитию. Один из участников совещания, имя которого не приводится, заявил, что проект противоречит федеральному законодательству, которое гарантирует право женщин на медпомощь. «Недопустимо вторгаться в личную жизнь граждан», — цитирует его корреспондент.

По информации агентства, в ходе обсуждения депутаты напомнили, что в регионе действуют программы по снижению числа абортов, в то время как предложенные Селюковым меры, по их мнению, могут нарушить конституционные права. Кроме того, эксперты правительства ХМАО указали на недоработки документа в части привлечения к ответственности лиц, склоняющих к аборту.

В ответ на критику Селюков предложил организовать рабочую группу, которая занялась бы доработкой законопроекта, однако эту идею остальные парламентарии также не поддержали, пишет Ura.ru. В результате законопроект признали несоответствующим стратегии социального развития региона и сняли с повестки запланированного заседания.

В ходе прений во время обсуждения депутат Лариса Белоцерковцева подчеркнула, что ключевыми причинами, которые толкают россиянок на аборт, являются низкие доходы, нехватка жилья или отсутствие супруга.

Официального заявления по поводу отклонения инициативы Селюкова дума ХМАО не публиковала.

С 2023 года российские региона начали вводить штрафы за склонение женщин к абортам. Первым субъектом, в котором ввели наказание, стала Мордовия. Впоследствии аналогичные законопроекты приняли в Калининградской, Омской, Кировской, Курганской и Псковской областях, а также в Крыму, Красноярском крае и других регионах.

Материалы по теме:
«Роды просто раздавили». Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Роды просто раздавили».Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
28 мая 2021
«Пять часов я провела в этих муках» Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
«Пять часов я провела в этих муках»Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
17 июня 2022
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!» Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!»Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
16 декабря 2022
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про аборты, заявил, что не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. По его словам, нужно думать как о благосостоянии российских семей с детьми, так и о праве женщины принимать какие-то решения.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата

    Оценена вероятность северного сияния в Москве

    Пилоты летевшего в Россию самолета заметили НЛО в небе

    В России одобрили запуск внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан

    Российский военный под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев

    Российского полицейского уличили в «сливе» баз данных ГАИ

    «Их специально хотели убить». В России отреагировали на гибель журналистов от атаки ВСУ. Виновным пообещали неминуемое возмездие

    Индия решила уступить Трампу в споре о пошлинах

    Лавров высказался об ударе по станции в Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше