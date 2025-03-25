Депутаты российского региона отклонили законопроект о запрете склонения к абортам

Ura.ru: В ХМАО депутаты раскритиковали проект о запрете склонения к абортам

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) депутаты регионального парламента раскритиковали и отклонили законопроект о запрете склонения женщин к аборту. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на своего журналиста.

Как стало известно, предложенная депутатом Михаилом Селюковым инициатива обсуждалась на заседании комитета по социальному развитию. Один из участников совещания, имя которого не приводится, заявил, что проект противоречит федеральному законодательству, которое гарантирует право женщин на медпомощь. «Недопустимо вторгаться в личную жизнь граждан», — цитирует его корреспондент.

По информации агентства, в ходе обсуждения депутаты напомнили, что в регионе действуют программы по снижению числа абортов, в то время как предложенные Селюковым меры, по их мнению, могут нарушить конституционные права. Кроме того, эксперты правительства ХМАО указали на недоработки документа в части привлечения к ответственности лиц, склоняющих к аборту.

В ответ на критику Селюков предложил организовать рабочую группу, которая занялась бы доработкой законопроекта, однако эту идею остальные парламентарии также не поддержали, пишет Ura.ru. В результате законопроект признали несоответствующим стратегии социального развития региона и сняли с повестки запланированного заседания.

В ходе прений во время обсуждения депутат Лариса Белоцерковцева подчеркнула, что ключевыми причинами, которые толкают россиянок на аборт, являются низкие доходы, нехватка жилья или отсутствие супруга.

Официального заявления по поводу отклонения инициативы Селюкова дума ХМАО не публиковала.

С 2023 года российские региона начали вводить штрафы за склонение женщин к абортам. Первым субъектом, в котором ввели наказание, стала Мордовия. Впоследствии аналогичные законопроекты приняли в Калининградской, Омской, Кировской, Курганской и Псковской областях, а также в Крыму, Красноярском крае и других регионах.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про аборты, заявил, что не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. По его словам, нужно думать как о благосостоянии российских семей с детьми, так и о праве женщины принимать какие-то решения.