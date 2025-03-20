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09:11, 20 марта 2025Россия

В российском регионе ввели штрафы за склонение к аборту

В Красноярском крае ввели штрафы за склонение к аборту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Красноярского края ввели штрафы за склонение к аборту. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Согласно утвержденному документу, признанные виновными физические лица будут оштрафованы на 3-5 тысяч рублей, а должностные лица — от 10 до 20 тысяч рублей. Больше всего придется заплатить организациям — для них минимальный размер штрафа составляет 30 тысяч рублей, а верхняя граница установлена на уровне 50 тысяч рублей.

Депутаты краевого Заксобрания пояснили, что введение штрафов будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе.

Ранее стало известно о намерении Минздрава России сузить перечень показаний для проведения аборта. В частности, из показаний хотят исключить почти все психические заболевания. Аборты при них предлагается делать только при наличии тяжелых и стойких проявлений — например, при шизофрении.

ЖЗЛ
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