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10:14, 18 марта 2025Россия

В России захотели сузить перечень показаний для проведения аборта

Минздрав России захотел сузить перечень показаний для проведения аборта
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минздрав России захотел сузить перечень показаний для проведения аборта. Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram.

По данным канала, действующие нормативы будут пересмотрены из-за возросших возможностей медицины по сохранению жизни и матери, и ребенка при ряде патологий.

В частности, из показаний хотят исключить почти все психические заболевания. Аборты при них предлагается делать только при наличии тяжелых и стойких проявлений — например, при шизофрении.

Ранее депутат Гордумы Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости. В обоснование своих слов он указал, что «в 70-х все ходили в мини, и браки были крепкие».

ЖЗЛ
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