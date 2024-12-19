Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про аборты. По его словам, не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Конечно, мы здесь должны думать о том, чтобы религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией. И в то же время мы должны подумать и об уровне благосостояния российских семей с детьми, их будущем, и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается», — обозначил Путин.
Ранее комитет Госдумы предложил отозвать законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Правительство России также дало отзыв на проект как на нарушающий конституционные права россиян.
Изначально с инициативой об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право искусственно прерывать беременность пациенток, выступило в декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области. По мнению депутатов из российского региона, частные клиники не предоставляют поддержку юристов и психологов, а также могут не оказать необходимую помощь в случае осложнений после операций.