Путин: не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про аборты. По его словам, не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, мы здесь должны думать о том, чтобы религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией. И в то же время мы должны подумать и об уровне благосостояния российских семей с детьми, их будущем, и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается», — обозначил Путин.

Ранее комитет Госдумы предложил отозвать законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Правительство России также дало отзыв на проект как на нарушающий конституционные права россиян.

Изначально с инициативой об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право искусственно прерывать беременность пациенток, выступило в декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области. По мнению депутатов из российского региона, частные клиники не предоставляют поддержку юристов и психологов, а также могут не оказать необходимую помощь в случае осложнений после операций.