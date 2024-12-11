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17:49, 11 декабря 2024Россия

В Госдуме предложили отозвать нарушающий конституционные права россиян законопроект

Комитет ГД предложил отозвать законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Комитет Госдумы предложил отозвать законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Это следует из информационной базы нижней палаты российского парламента.

«Принятие ответственным комитетом решения (...) Предложить снять законопроект с рассмотрения в связи с его отзывом субъектом права законодательной инициативы», — говорится на сайте Думы.

Правительство России дало отзыв на проект как на нарушающий конституционные права россиян.

С инициативой об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право искусственно прерывать беременность пациенток, выступило в декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области — местные депутаты внесли в Госдуму соответствующий проект поправок. По мнению авторов инициативы, частные клиники не предоставляют поддержку юристов и психологов, а также могут не оказать необходимую помощь в случае осложнений после операций.

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