В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

Вологодский губернатор Филимонов решил ввести запрет на аборты в регионе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты — даже в частных клиниках. Это одно из самых радикальных заявлений российских политиков на тему ограничения абортов, доступ к которым в России пытаются ограничить с 2023 года. В Госдуме инициативу вологодского губернатора раскритиковали, а эксперт ВОЗ уверена, что подобными мерами невозможно решить проблемы демографии. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Что сказал губернатор Филимонов

Глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил на оперативном совещании регионального правительства, что намерен обсудить запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Это должно произойти во второй половине февраля.

Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Что еще собираются запретить в Вологодской области? Ранее губернатор Филимонов решил сократить часы розничной продажи алкоголя. Нововведения начнут действовать с 1 марта 2025 года. В будние дни в Вологодской области алкоголь будут продавать только с 12 до 14 часов, но в выходные и праздничные дни торговля спиртным будет происходить в привычном режиме. Филимонов объяснил такой закон ростом смертности вологодцев от алкоголя и распространением алкоголизма в регионе.

Эксперт ВОЗ порекомендовала Филимонову вспомнить историю СССР

По словам акушера-гинеколога, специалиста общественного здравоохранения, эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любови Ерофеевой, подобные запреты приводят к печальным последствиям, поскольку от абортов невозможно избавиться. «Их делали и будут делать всегда», — заявила она «Ленте.ру».

Люди в федеральном Минздраве, да и в местных Минздравах наверняка имеют голову на плечах и знают историю Советского Союза, когда с 1936-го 1955 год были запрещены аборты. И к чему это привело? Был очень незначительный всплеск рождаемости, но могут ли те дети, которые родились вынужденно, под влиянием ограничений со стороны государства, быть счастливыми и здоровыми? Любовь Ерофеева акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости

Кроме того, Ерофеева предупредила правительство Вологодской области о риске распространения подпольных абортов, которые представляют серьезную опасность для жизни и здоровья женщины. «Любые ограничения — это база для коррупции. Везде, где нельзя, люди попробуют найти, где можно. А нечистоплотных, нечистых на руку, аморальных людей у нас найдется достаточно много. Поэтому в Вологодской области будут процветать подпольные аборты, медицинская мафия будет на этом делать деньги, — предупредила врач. — То есть деньги будут поступать не в бюджет, а в карманы воротилам от медицины».

Да никто не будет рожать по принуждению! Никто не будет замуж выходить по принуждению. Это все в головах у мужчин. Они не консультируются с психологами, которые знают женскую природу, не консультируются с экспертами акушерами-гинекологами, которые им расскажут, к чему весь этот ужас приведет Любовь Ерофеева акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ

Ерофеева добавила, что рассматривает инициативу как попытку прощупать общественную реакцию на запрет абортов. И если ее не будет, то подобные меры могут распространить по всей России. «Это пробный шаг, чтобы посмотреть, существует ли в России женское движение, которое даст отпор подобным предложениям и скажет: "Да отстаньте вы от баб наконец! Мы не только тут маскировочные сети плетем и сыновей с СВО ждем. Мы еще и работаем, мы еще и пожилыми родственниками занимаемся"».

Как на планы запретить аборты отреагировали в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отрицательно высказалась об идее запрета абортов в одном конкретном регионе и предположила, что в таком случае россиянки будут ездить в другие регионы. В качестве иллюстрации подобной инициативы она вспомнила запрет алкоголя в Якутии.

Я думаю, что поедут в соседние регионы. В Якутии в некоторых районах есть полный запрет продажи алкоголя. Поэтому можно поехать в другой район и купить бутылку чего-то. Было бы желание, поедут и в другой регион. Кроме запретов на любые ограничения мы должны с коэффициентом три давать возможности. Если есть ограничение и нет возможностей, то это только ухудшит ситуацию. Поэтому что-то ограничивая, надо дать возможности поддержки в несколько раз больше, тогда инициатива будет иметь успех Татьяна Буцкая депутат Госдумы

Ранее в одном из прямых эфиров депутат заявила, что в правительстве пока не планируют запрещать проведение абортов в частных клиниках по всей России, а решения регионы принимают самостоятельно. Она также добавила, что эту идею уже поддержали девять регионов, а в Госдуме, по ее словам, есть список из сотен коммерческих клиник, которые отказались от абортов.

«У нас такого [федерального] законопроекта внесенного нет, поэтому мы сейчас работаем на уровне регионов и видим, как регионы откликаются», — добавила она.

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Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина также критически высказалась о заявлении губернатора Вологодской области. Она отметила, что не выступает против идеи в целом, но высказала мнение о том, что поддержка рождаемости в регионе должна выражаться не в запрете абортов, а обеспечении людей и семей всем необходимым — доступным жильем для многодетных семей и рабочими местами.

Только при условии, что губернатор Филимонов будет по-другому мотивировать людей к рождению детей: поддержит молодые семьи, где дети уже есть, и они хотят родить еще, а также многодетные семьи, которые по факту очень нуждаются — это, я говорю, в первую очередь, о доступном жилье. Во-вторых: если Вологодская власть обеспечит граждан своего региона (нет, не просто пособиями), а достойной работой. Если на 100 процентов обеспечит население рабочими местами, которые позволят молодым отцам обеспечивать свои семьи Нина Останина депутат Госдумы

В качестве успешных мер поддержки депутат привела в пример семейную систему в СССР.

«Везде были созданы бесплатные молочные кухни, бесплатное жилье было доступным, также как и детские сады, школы и пионерские лагеря... Это не говоря уже о всеобщих бесплатных образовании, отдыхе и медицине. А в современной России давно уже ни детский сад, ни школа, ни среднее профессиональное и высшее образование не являются бесплатными», — резюмировала она.

Что сказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о запрете абортов в Вологодской области и назвал его «некорректным».

Я не могу ничего комментировать. Там только совещание запланировано, а вы хотите, чтобы мы комментировали. Не считаю корректным такой вопрос Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Как в России пытаются ограничить права женщин на аборты

Дискуссия об ограничении репродуктивных прав россиянок активно ведется с 2023 года, однако ранее в России говорили в основном о выводе абортов из ОМС. Позже общественники, депутаты и представители церкви стали предлагать запретить аборты в частных клиниках — депутаты обвинили их в несоблюдении так называемой «недели тишины» и отсутствии статистики по прерываниям беременности.

Несмотря на то, что на федеральном уровне это ограничение не было принято, в некоторых регионах искусственное прерывание беременности стало исчезать из списка услуг частых клиник.

Также в 2023 году регионы взялись за борьбу со «склонениями к аборту». Первым субъектом, где появились штрафы за это деяние, стала Мордовия. Подобные законы действуют более чем в 15 регионах и принимаются до сих пор. Одним из последних штрафы за «склонение к аборту» приняла Кировская область.